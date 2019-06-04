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Медицинская сестра проверяет капельницу. Архивное фото

Подробности массового отравления узбекистанцев в Казахстане

© Sputnik / Владимир Вяткин
Происшествия
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Чрезвычайное происшествие на одной из карагандинских строек случилось в ночь с 3 на 4 июня.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Пострадавших от угарного газа узбекистанцев в больнице навестил консул Узбекистана в Казахстане Дильшот Хакимов, сообщает Sputnik Казахстан.

Ранее стало известно, что несколько рабочих отравились угарным газом на одной из карагандинских строек. Мужчины делали ремонт в новостройке. По предварительным данным, там произошла утечка угарного газа из бензинового агрегата.

В настоящее время в медицинском учреждении находятся двенадцать человек из шестнадцати. Все рабочие были госпитализированы сразу после чрезвычайного происшествия, однако четверо были почти сразу отпущены, так как их состояние нормализовалось. Врачи уверяют, что жизни строителей из Узбекистана ничего не угрожает.

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Консул подтвердил, что состояние пострадавших стабилизируется, они уже намного лучше себя чувствуют. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме, согласно нормативам, как это предусмотрено по праву. 

Дипломат также отметил, что сейчас ведется активное взаимодействие с органами внутренних дел, для того чтобы быстрее разобраться в причинах произошедшего.

В больнице
© Sputnik / Варвара Гертье
Граждане Узбекистана отравились газом в Караганде – список пострадавших
Чрезвычайное происшествие на одной из карагандинских строек случилось в ночь с 3 на 4 июня.

По предварительной версии сотрудников правоохранительных органов, находясь в доме, где производился ремонт, шестнадцать рабочих из Узбекистана получили отравлениеугарным газом в результате его утечки из бензинового агрегата, расположенного в помещении.

Теги:
отравление, отравление газом, газобаллон, Газ, газ



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