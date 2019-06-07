Количество отравившихся фастфудом в Ташкенте превысило 40 человек

С 4 по 6 июня в разные столичные медучреждения были доставлены 15 человек, 11 из них связали свое отравление с употреблением еды в Oqtepa lavash. Сегодня врачи приняли еще 41 человека, из них 40 ели в кафе быстрого питания этой сети.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Количество узбекистанцев, которые отравились фастфудом в Ташкенте, превысило 40 человек.

С 4 по 6 июня в НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний были доставлены 11 человек, еще четырех отвезли в другие больницы. Они жаловались на тошноту, головные боли, общую слабость, диарею, боли в области живота, повышенную температуру. Всем был поставлен диагноз "пищевая токсикоинфекция", после чего они были госпитализированы.

Сегодня до 14:00, по данным Минздрава , в НИИ эпидемиологии микробиологии и инфекционных заболеваний поступили 29 больных, еще восемь человек обратились в Городскую клиническую инфекционную больницу №5, два человека — в городскую инфекционную больницу №4 и столько же — в городскую клиническую инфекционную больницу №2.

При этом 16 больных связывают свое отравление с употреблением куриного сэндвича в кафе быстрого питания Oqtepa lavash, расположенного на массиве "Куйлюк-5" Мирабадского района, 19 — на массиве "Сергели-8" Сергелийского района, трое — в Учтепинском районе, один человек — на территории рынка "Чорсу" Шайхантахурского района, еще один — в Алмазарском районе. Сорок первый за сегодня пациент связывает отравление с употреблением у себя дома еды, привезенной на заказ.

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Врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное. Несколько человек будут выписаны уже сегодня во второй половине дня. За их состоянием продолжат следить врачи поликлиник по месту жительства.