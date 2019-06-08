Запахло жареным: на руководителей Oqtepa Lavash завели уголовное дело

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Прокуратурой Ташкента было возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ООО "Grand Azia Plus" и других лиц, причастных к инциденту, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело заведено по пункту "б" части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Республики Узбекистан "Выпуск на товарный рынок или реализация недоброкачественной продукции, повлекший за собой тяжкие последствия".

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.

Массовое отравление фаст-фудом произошло в Ташкенте>>>

Напомним, что недавно стало известно, что 14 ресторанов сети Oqtepa Lavash будут закрыты. Количество узбекистанцев, которые отравились этим фастфудом в Ташкенте, превысило 40 человек.

При этом 16 больных связывают свое отравление с употреблением куриного сэндвича в кафе быстрого питания Oqtepa lavash, расположенного на массиве "Куйлюк-5" Мирабадского района, 19 — на массиве "Сергели-8" Сергелийского района, трое — в Учтепинском районе, один человек — на территории рынка "Чорсу" Шайхантахурского района, еще один — в Алмазарском районе. Сорок первый за сегодня пациент связывает отравление с употреблением у себя дома еды, привезенной на заказ.