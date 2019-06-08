Все рестораны Oqtepa Lavash в Ташкенте будут закрыты - видео

Количество людей, отравившихся после употребления лаваша в Oqtepa Lavash превысило 40 человек.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Четырнадцать ресторанов сети Oqtepa Lavash будут закрыты, сообщает телеканал Sevimli TV.

Напомним, что недавно стало известно о массовых отравлениях, связанных с сетью Oqtepa Lavash.

16 больных связывают свое отравление с употреблением куриного сэндвича в кафе быстрого питания Oqtepa lavash, расположенного на массиве "Куйлюк-5" Мирабадского района, 19 — на массиве "Сергели-8" Сергелийского района, трое — в Учтепинском районе, один человек — на территории рынка "Чорсу" Шайхантахурского района, еще один — в Алмазарском районе.

В клиниках, куда поступили люди с отравлением, были взяты все необходимые образцы для лабораторных исследований, специалисты оказывают квалифицированную помощь.