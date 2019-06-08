13:58 08 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.41
  • EUR9507.10
  • USD8513.57
Поиск

Все рестораны Oqtepa Lavash в Ташкенте будут закрыты - видео

© oqtepalavash.uz
Общество
Получить короткую ссылку
240 0 0

Количество людей, отравившихся после употребления лаваша в Oqtepa Lavash превысило 40 человек.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Четырнадцать ресторанов сети Oqtepa Lavash будут закрыты, сообщает телеканал Sevimli TV.

Напомним, что недавно стало известно о массовых отравлениях, связанных с сетью Oqtepa Lavash. 

Продавец готовит шаурму
© Sputnik / Евгений Одиноков
Количество отравившихся фастфудом в Ташкенте превысило 40 человек

16 больных связывают свое отравление с употреблением куриного сэндвича в кафе быстрого питания Oqtepa lavash, расположенного на массиве "Куйлюк-5" Мирабадского района, 19 — на массиве "Сергели-8" Сергелийского района, трое — в Учтепинском районе, один человек — на территории рынка "Чорсу" Шайхантахурского района, еще один — в Алмазарском районе.

В клиниках, куда поступили люди с отравлением, были взяты все необходимые образцы для лабораторных исследований, специалисты оказывают квалифицированную помощь.

Теги:
проишествие, кишечное отравление, пищевое отравление, отравление



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

День рождения Пушкина в Ташкенте
Как жители Ташкента отмечают 220-летие Александра Пушкина
Сол Кэмпбелл открыл Парк футбола в Петербурге - видео
Как уберечься от гастрита
Гастрит: что провоцирует болезнь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054