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Крупный пожар в Андижане: горит крыша новостройки - видео

© darakchi.uz
Происшествия
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С самого утра поступают сообщения о возгорании 4-этажного дома.

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Очевидцы в соцсетях сообщают, что в Андижане загорелась крыша жилого дома. 

По предварительным данным, загорелась крыша 4-этажного жилого дома. Горожане высыпали на улицы и снимали происходящее, предварительно вызвав пожарных.

Как сообщают СМИ, службе удалось справиться с возгоранием. На данный момент, пострадавших нет.

ГУПБ МЧС Республики Узбекистан пока не дало свои комментарии по данному инциденту.

Недавно сообщалось о крупном пожаре на  продуктовом рынке в Ферганской области. "ТРЗ базар" был одним из самых крупных рынков в регионе. Он находился в здании бывшего тракторного завода. 

В кондитерском цеху принадлежащий ООО "Бону ширинликлари" вспыхнул пожар. Огнем уничтожено 400 кв.метров строительной конструкции крыши. Пострадало также имущество компании, а также кондитерские изделия.

Теги:
проишествие, видеоролик, Видео, тушение пожара, пожарные, пожар



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