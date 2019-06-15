Крупный пожар в Андижане: горит крыша новостройки - видео

С самого утра поступают сообщения о возгорании 4-этажного дома.

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Очевидцы в соцсетях сообщают, что в Андижане загорелась крыша жилого дома.

По предварительным данным, загорелась крыша 4-этажного жилого дома. Горожане высыпали на улицы и снимали происходящее, предварительно вызвав пожарных.

Как сообщают СМИ, службе удалось справиться с возгоранием. На данный момент, пострадавших нет.

ГУПБ МЧС Республики Узбекистан пока не дало свои комментарии по данному инциденту.

Недавно сообщалось о крупном пожаре на продуктовом рынке в Ферганской области. "ТРЗ базар" был одним из самых крупных рынков в регионе. Он находился в здании бывшего тракторного завода.

В кондитерском цеху принадлежащий ООО "Бону ширинликлари" вспыхнул пожар. Огнем уничтожено 400 кв.метров строительной конструкции крыши. Пострадало также имущество компании, а также кондитерские изделия.