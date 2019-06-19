Мужчина незаконно ввез в Узбекистан табачные изделия на 28 млн сумов

Гражданин завез в страну контрабанду, используя незаконные пути через границу.

ТАШКЕНТ, 19 июн -Sputnik. Сотрудники таможенного Управления по Ферганской области задержали гражданина М.К., который незаконно ввез в республику табачные изделия. Об этом передает пресс-служба ГТК Узбекистана.

Уточняется, что мужчина нелегальными объездными путями вез в республику 2800 коробок табачных изделий трех видов на общую сумму 28 миллионов сумов.

Сейчас по факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Напомним, в марте пассажир поезда "Москва-Ташкент" скрыл под сиденьями три тысячи пачек сигарет общей стоимостью 180 миллионов сумов.