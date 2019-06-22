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Самолет авиакомпании Air Astana

Самолет Air Astana, летевший из Ташкента совершил экстренную посадку

Foto: Официальный аккаунт Air Astana в Facebook
Происшествия
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Авиаперевозчик отметил, что в соответствии с процедурами безопасности экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, летевший из Ташкента в Алма-Ату, совершил вынужденную посадку в Шымкенте, сообщает РИА Новости.

Пилоту пришлось совершить экстренную посадку из-за проблем с системой герметизации, сообщает авиакомпания.

"Самолет, выполнявший 22 июня рейс КС 128 авиакомпании "Эйр Астана" по направлению "Ташкент-Алматы", в связи с проблемой системы герметизации выполнил посадку в аэропорту Шымкента в 16 часов 15 минут по алматинскому времени", - говорится в сообщении компании.

Авиаперевозчик отметил, что в соответствии с процедурами безопасности экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту.

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Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет. Ведётся поиск и устранение неисправности. Пассажиры будут вывезены регулярным рейсом "Шымкент-Алматы".

Ранее сообщалось. что самолет компании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Ташкент не смог приземлится из-за сильного ветра. Пилоту пришлось посадить самолет на запасной аэродром в Бишкеке.

Теги:
аэропорт Ташкента, аэропорт, поломка самолета, самолет, Самолет



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