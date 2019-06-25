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Железнодорожный переезд

Поезд Уфа - Ташкент остановлен из-за взрывов на юге Казахстана

CC0 / pixabay
Происшествия
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Сейчас он находится на железнодорожном вокзале Туркестана и ждет разрешения для дальнейшего следования.

ТАШКЕНТ, 25 июн - РИА Новости. Поезд Уфа - Ташкент продолжит движение только после того, как в городе Арысь в Туркестанской области на юге Казахстана, будет урегулирована ситуация, сообщает МИД Узбекистана.

По данным министерства, в связи с чрезвычайной ситуацией в городе Арысь был остановлен железнодорожный рейс №382, следовавший из Уфы в Ташкент. Сейчас он находится на железнодорожном вокзале Туркестана и ждет разрешения для дальнейшего следования.

МВД Казахстана: взрывы продолжаются, спасатели не могут потушить пожар >>>

Ранее МВД Казахстана сообщило, что интенсивность взрывов в Арысе спала, но периодически они все-таки происходят. В связи с этим пожарные подразделения не могут подъехать к месту возгорания, чтобы приступить к тушению.

Взрыв
© Sputnik / Евгений Биятов
Взрывы в Казахстане: погибший и десятки пострадавших
Напомним, что в результате серии взрывов боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области погиб один человек — в его автомобиль попал снаряд. Пострадал 71 человек, из них 15 находятся в больницах, в том числе двое детей.

На место ЧП вылетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По данным Минобороны Казахстана, разрывы части боеприпасов повлекло за собой возгорание, произошедшее на одном из находящихся рядом с Арысью арсеналов. После взрывов началась эвакуация местных жителей. Людей вывозят в соседние населенные пункты.

Теги:
трагедия, боеприпасы, Казахстан, Казахстан, взрыв боеприпасов, Взрыв, движение поездов, Поезд



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