Поезд Уфа - Ташкент остановлен из-за взрывов на юге Казахстана

Сейчас он находится на железнодорожном вокзале Туркестана и ждет разрешения для дальнейшего следования.

ТАШКЕНТ, 25 июн - РИА Новости. Поезд Уфа - Ташкент продолжит движение только после того, как в городе Арысь в Туркестанской области на юге Казахстана, будет урегулирована ситуация, сообщает МИД Узбекистана.

По данным министерства, в связи с чрезвычайной ситуацией в городе Арысь был остановлен железнодорожный рейс №382, следовавший из Уфы в Ташкент. Сейчас он находится на железнодорожном вокзале Туркестана и ждет разрешения для дальнейшего следования.

МВД Казахстана: взрывы продолжаются, спасатели не могут потушить пожар >>>

Ранее МВД Казахстана сообщило, что интенсивность взрывов в Арысе спала, но периодически они все-таки происходят. В связи с этим пожарные подразделения не могут подъехать к месту возгорания, чтобы приступить к тушению.

Напомним, что в результате серии взрывов боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области погиб один человек — в его автомобиль попал снаряд. Пострадал 71 человек, из них 15 находятся в больницах, в том числе двое детей.

На место ЧП вылетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По данным Минобороны Казахстана, разрывы части боеприпасов повлекло за собой возгорание, произошедшее на одном из находящихся рядом с Арысью арсеналов. После взрывов началась эвакуация местных жителей. Людей вывозят в соседние населенные пункты.