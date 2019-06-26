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Трагедия в Арыси: число погибших увеличилось

Sputnik
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Тема:
Взрывы на складе боеприпасов в Казахстане (12)
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Утром 24 июня в воинской части вблизи Арыси произошло возгорание на складах с боеприпасами, за ним последовала серия взрывов.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Число погибших в результате ЧП на арсенале в городе Арысь Туркестанской области выросло до трех человек. Военнослужащий контрактной службы Нурлан Ахметов скончался в одной из больниц Шымкента, передает Sputnik Казахстан. Мужчина был женат и имел одного ребенка.

© Sputnik .
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Ранее сообщалось, что жертвами взрывов стали два человека — житель города, в машину которого попал снаряд, а также военнослужащий-контрактник Бауыржан Алимбеков — его тело нашли при осмотре территории части. У мужчины осталось четверо детей, старшему из них восемь лет, младшему — всего полгода.

Двадцать четвертого июня около 9:30 часов по местному времени в воинской части вблизи Арыси произошло возгорание на складах с боеприпасами, за ним последовала серия взрывов. Людей из города, в котором проживает 44,3 тысячи человек, срочно эвакуировали в четырех направлениях: в город Шымкент, поселок Мунтайтас (30 километров), поселок Кабылсай (25 километров) и поселок Шагыр (35 километров). 

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По данным управления здравоохранения области, за медицинской помощью обратились 70 человек, 45 из них в настоящее время находятся в больницах.

Военная полиция круглосуточно патрулирует территорию военного городка, места проживания военнослужащих и сам город. Проводятся мероприятия по оцеплению мест проживания эвакуированных жителей.

Возбуждено уголовное дело, причины и обстоятельства произошедшего выясняются. 

Это не первый случай, когда в Туркестанской области происходят подобные ЧП. Последний раз крупный инцидент недалеко от Арыси случился в ноябре 2015 года. Тогда на полигоне во время уничтожения отходов произошла детонация взрывчатки, в результате погиб технолог. Еще два взрыва произошли в 2014 и 2009 годах.

Тема:
Взрывы на складе боеприпасов в Казахстане (12)
Теги:
смерть, жертвы, взрыв боеприпасов, Взрыв, Казахстан



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