Таможенники в Ташкенте перехватили контрабанду российских рублей

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Сотрудники таможенного поста ВЭД "Бош почтамт" таможенного управления по Ташкенту обнаружили в посылке с обувью валюту и ювелирные изделия.

Уточняется, что посылка на имя гражданина С.С. пришла из другой страны. Украшения из желтого и белого золота и купюры были спрятаны в обуви. Всего таможенники насчитали 205 тысяч российских рублей.

Согласно законодательству республики, пересылка валюты в почтовых и курьерских отправлениях запрещена. По факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Ранее в Ферганской области был задержан мужчина, который незаконно ввез в республику табачные изделия — 2,8 тысячи коробок с сигаретами трех видов на общую сумму 28 миллионов сумов.