Таможенники в Ташкенте перехватили контрабанду российских рублей

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Сотрудники таможенного поста ВЭД "Бош почтамт" таможенного управления по Ташкенту обнаружили в посылке с обувью валюту и ювелирные изделия.
Согласно законодательству республики, пересылка валюты в почтовых и курьерских отправлениях запрещена. По факту правонарушения ведутся таможенные проверки.
Ранее в Ферганской области был задержан мужчина, который незаконно ввез в республику табачные изделия — 2,8 тысячи коробок с сигаретами трех видов на общую сумму 28 миллионов сумов.