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Деньги. Архивное фото.

Таможенники в Ташкенте перехватили контрабанду российских рублей

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Происшествия
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По факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Сотрудники таможенного поста ВЭД "Бош почтамт" таможенного управления по Ташкенту обнаружили в посылке с обувью валюту и ювелирные изделия.

Добыча золота в Забайкальском крае
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Женщина проглотила кусок литого золота перед вылетом из Ташкента
Уточняется, что посылка на имя гражданина С.С. пришла из другой страны. Украшения из желтого и белого золота и купюры были спрятаны в обуви. Всего таможенники насчитали 205 тысяч российских рублей. 

Согласно законодательству республики, пересылка валюты в почтовых и курьерских отправлениях запрещена. По факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Ранее в Ферганской области был задержан мужчина, который незаконно ввез в республику табачные изделия — 2,8 тысячи коробок с сигаретами трех видов на общую сумму 28 миллионов сумов.

Теги:
ювелирные украшения, контрабанда, рубль, деньги, Государственный таможенный комитет



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