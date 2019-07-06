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На граждан, избивших сотрудников БПИ, заведено уголовное дело

© БПИ Узбекистана
Происшествия
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Во время разъяснительной беседы граждане начали оскорблять сотрудника и нанесли ему несколько ударов в голову.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Бюро принудительного исполнения прокомментировала сообщения об избиении сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали в БПИ, государственные инспекторы производили обход потребителей для взыскания задолженности по электроэнергии.

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Один из граждан имел долг в размере 1 млн. 94 тыс. сумов. Во время разъяснительной беседы он начал оскорблять сотрудника и нанес ему несколько ударов в голову. Затем повалили на землю другого инспектора и стали бить его руками и ногами.

Районная прокуратура возбудила уголовное дело и задержала злоумышленников. Сейчас ведётся следствие.

С момента образования Бюро принудительного исполнения четверо сотрудников погибли, выполняя свой профессиональный долг, еще более ста получили травмы в результате конфликтов с должниками и неплательщиками.

Сотрудник Бюро принудительного исполнения проводит рейд по адресам должников
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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Всего за два года зафиксировано 319 случаев оказания сопротивления, по 130 из них возбуждены уголовные дела. В отношении виновных лиц были применены соответствующие меры.

Ранее корреспондент Sputnik Узбекистан принял участие в одном из плановых рейдов вместе с сотрудниками БПИ и мог на личном опыте убедиться в том, в каких непростых условиях и с непростым контингентом приходится работать. Сотрудник Бюро в частности рассказал, что попытки давления на приставов наблюдаются регулярны, нередко дело доходит до драки.

Теги:
долги, счетчик, уголовная ответственность, Уголовный кодекс, уголовное дело, Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана, Бюро принудительного исполнения, нападение



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