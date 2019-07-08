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Новорожденный ребенок

В Сурхандарье мать оставила новорожденную дочь в общественном туалете

© AFP 2018 / PATRICK LIN
Происшествия
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Команда врачей оказала малышке необходимую помощь. Личность матери уже установлена.

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. В Сурхандарье в общественном туалете был найден новорожденный ребенок. Мать, оставившая его там - найдена, сообщает UzNews.

Известно, что малышку нашли в туалете на рынке "Лолазор" Денауского района. Врачи скорой помощи прямо на месте оказали ей помощь и она была доставлена в перинатальный центр в тяжелом состоянии, но ее удалось спасти.

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В узбекских соцсетях уже выложили видеоролик, в котором команда врачей пытается оказать малышке помощь, но это очень тяжелые кадры.

"Сейчас младенец находится на искусственном вскармливании, вес 3500 грамм, рост - 50 сантиметров. Врачи борются за жизнь малышки", - отметили в Минздраве Узбекистана.

Мать ребенка уже задержана, благодаря камерам видеонаблюдения на рынке. 

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Напомним, в прошлом году похожий случай случился в Ташкенте, где мать оставила своего шестимесячного ребенка на рынке в Яшнабадском районе. Женщина обратилась к незнакомцу, попросила его присмотреть за малышом, пока она покупает детское питание, и пропала. Через три часа мужчина позвонил правоохранителям.

Теги:
Происшествие, мать, ребенок, младенец, Сурхандарьинская область, Узбекистан, Узбекистан



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