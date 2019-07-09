Узбекистанка пострадала из-за того, что хотела разнять двух ссорившихся мужчин в пекарне на Новочеркасском проспекте.

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Посетитель грузинской пекарни в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга выстрелил в лицо работнице пекарни, сообщает "Невские новости".

Полиция уже задержала подозреваемого.

Известно, что мужчина ворвался в заведение на Новочеркасском проспекте 7 июля и во время внезапно возникшей ссоры выстрелил в сотрудницу из травматического пистолета.

© Невские новости В Петербурге мужчина выстрелил в лицо узбекистанке, работающей в пекарне

Узбекистанку позже госпитализировали в состоянии средней тяжести с пулевым ранением левой щечной скуловой области и переломом нижней медиальной стенки левой глазницы.

Как пишут местные СМИ, 35-летний мужчина поссорился с одним из работников, а узбекистанка хотела разнять их и попросила мужчину покинуть заведение. После чего он достал пистолет и выстрелил в нее.

Возбуждено уголовное дело.

© Невские новости В Петербурге мужчина выстрелил в лицо узбекистанке, работающей в пекарне

Напомним, в начале июля в деревне Лесколово Всеволожского района Ленинградской области 28 июня был убит гражданин республики Х.Р.

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По подозрению в совершении преступления задержан 15-летний школьник. По данным пресс-службы СУ Следственного комитета РФ по области, вечером 28 июня в продуктовом магазине подросток напал на 49-летнего мужчину, ударил его кулаком в лицо, после чего, получив отпор, выхватил нож и ранил его в грудь.

Мужчина умер в больнице. По предварительной информации, причиной нападения стал конфликт на дороге, который произошел незадолго до этого.