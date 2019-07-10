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Задержание преступника

В Джизакской области пьяный хулиган сорвал погоны с инспектора УБДД

© Pixabay
Происшествия
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, идет следствие.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В Джизакской области задержан мужчина, который оскорбил сотрудника УБДД УВД и сорвал с него погоны.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, инцидент произошел вечером 7 июля. Пьяный прохожий оскорбил инспектора, когда тот составлял административный протокол в отношении водителя автомобиля на территории "Эски шаҳар деҳқон бозори".

Молоток судьи в районном суде
© Sputnik / Максим Богодвид
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Попытки усмирить хулигана не помогли. Он сорвал с инспектора погоны и нанес ему телесные повреждения.

Прокуратура Джизака возбудила в отношении хулигана дело по части 2 статьи 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) Уголовного кодекса. Идет следствие.

Это далеко не первый случай нападения на сотрудников правоохранительных органов в Узбекистане. В июне сотрудника ГАИ буквально прокатили на капоте Chevrolet Lacetti. Инспектор во время обхода территории попросил двух пассажиров машины предъявить документы. Водитель не подчинился и начал движение, наехав на сотрудника.

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Проехав некоторое расстояние на капоте автомобиля, он смог спрыгнуть, а водитель скрылся в неизвестном направлении.

Теги:
Джизакская область, УБДД, уголовное дело, Генпрокуратура Узбекистана



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