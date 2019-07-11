Отец нанес ножевые ранения врачам из-за смерти своего ребенка в Сырдарье

ТАШКЕНТ, 11 июл - Sputnik. В Сырдарьинской области два врача получили ножевые ранения от отца, у которого в этой клинике умер ребенок, сообщает xs.uz.
По словам издания, несколько дней назад в детское отделение Сырдарьинского областного филиала научного центра экстренной медицинской помощи привезли 4-летнего ребенка, который чувствовал себя плохо.
Вчера, 10 июня, ребенок скончался.
Посетитель больницы в Навои напал на врача - видео >>
Известно, что отец, услышав новость, приехал в больницу с ножом и ранил двух врачей.
Напомним, в начале июля в Джизаке был задержан мужчина, который попытался убить хирурга многопрофильной детской больницы.
В Джизаке мужчина попытался отомстить хирургу за смерть младшего брата >>
Инцидент произошел утром 29 июня на территории медучреждения. Старший брат 14-летнего мальчика, днем ранее скончавшегося в этой больнице, обвинил в смерти младшего брата хирурга, проводившего операцию, набросился на него с кухонным ножом и нанес ему несколько ударов в грудь и живот.
Завершить начатое парню не дали свидетели — он сбежал с места происшествия. Пострадавшего удалось спасти.