Отец нанес ножевые ранения врачам из-за смерти своего ребенка в Сырдарье

После смерти своего 4-летнего ребенка, мужчина напал на врачей больницы.

ТАШКЕНТ, 11 июл - Sputnik. В Сырдарьинской области два врача получили ножевые ранения от отца, у которого в этой клинике умер ребенок, сообщает xs.uz.

По словам издания, несколько дней назад в детское отделение Сырдарьинского областного филиала научного центра экстренной медицинской помощи привезли 4-летнего ребенка, который чувствовал себя плохо.

Вчера, 10 июня, ребенок скончался.

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Известно, что отец, услышав новость, приехал в больницу с ножом и ранил двух врачей.

Напомним, в начале июля в Джизаке был задержан мужчина, который попытался убить хирурга многопрофильной детской больницы.

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Инцидент произошел утром 29 июня на территории медучреждения. Старший брат 14-летнего мальчика, днем ранее скончавшегося в этой больнице, обвинил в смерти младшего брата хирурга, проводившего операцию, набросился на него с кухонным ножом и нанес ему несколько ударов в грудь и живот.

Завершить начатое парню не дали свидетели — он сбежал с места происшествия. Пострадавшего удалось спасти.