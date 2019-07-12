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Денежные купюры: доллары США

В Ташкенте мужчина украл более $50 тысяч из дома, в котором работал

© Sputnik / Михаил Кутузов
Происшествия
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30-летний житель Карши украл более 50 тысяч долларов у частного предпринимателя.

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. В Ташкентской области задержан мужчина, который украл около 53 тысяч долларов из дома в котором он работал, сообщает МВД Узбекистана.

"В ОВД Кибрайского района Ташкентской области 28 июня 2019 года с заявлением обратился 35-летний частный предприниматель Ш.Э. о том, что 27 июня 2019 года неизвестный из его дома украл 52 800 долларов США", - говорится в сообщении.

За данное преступление установлен и задержан 30-летний наемный рабочий У.Х., проживающий в городе Карши.

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Возбуждено уголовное дело.

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Напомним, в апреле этого года в Самаркандской области две женщины обокрали частный дом и вынесли 1,5 тысячи долларов, 922 тысячи сумов, а также ювелирные украшения на сумму 10 миллионов сумов.

Также в апреле были задержаны мужчины, которые украли из автомобиля в Ташкенте сумку с 48 миллионами сумов.

Теги:
Происшествие, деньги, ограбление, воры, вор, кража, Кража, Ташкентская область, Узбекистан, Узбекистан



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