В Ташкенте за один день утонули два человека

Молодые люди не смогли справиться с сильным течением.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. В Ташкенте всего за один день в каналах утонули несколько человек, сообщает ГУВД.

"14 июля в 16.23 часов в Сергелийском районе 32-летний Ислом М. решил искупаться в канале "Жун-Арик", но не смог справиться с сильным течением и утонул. В тот же день около 21.04 часов в Бектемирском районе 36-летний Бекзод Х. решил поплавать в реке Чирчик неподалеку от Ташкентской кольцевой дороги и утонул", - говорится в сообщении.

Напомним, буквально пару дней назад уроженец Хорезмской области утонул в канале в Ташкенте.

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