В Санкт-Петербурге узбекистанца избили и ограбили прямо на улице

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. В Санкт-Петербурге мужчины ограбили и избили узбекистанца, забрав у него деньги и драгоценности, сообщает МИД Узбекистана.

"19 июля во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга трое граждан России избили узбекистанца, забрав у него ценные вещи", - говорится в сообщении.

На данный момент подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.

Напомним, в апреле дерзкое ограбление совершили двое граждан Узбекистана во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Мужчины угнали электросамокат у своего соотечественника прямо из-под носа.

Узбекистанцы ограбили своего земляка в Санкт-Петербурге >>

Тридцатитрехлетний приезжий из Узбекистана решил продать свое двухколесное средство передвижения через сайт "Одноклассники". Вскоре ему написал узбекистанец и сказал, что хочет с другом посмотреть товар перед покупкой. Около двух часов товарищи подъехали к дому продавца на Белы Куна.

Один из них взял самокат и решил покататься, дабы проверить его рабочее состояние. Оттолкнувшись ногой от асфальта, он скрылся за ТК "Международный" и пропал. Его товарищ сообщил, что он упал, и поехал к нему на машине.

Больше мужчина не видел ни покупателей, ни своего самоката.