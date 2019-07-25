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Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции

Газопровод "Газли - Шымкент" возобновил работу после пожара

© Sputnik / Стрингер
Происшествия
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Еще с 23 июля он заработал в тестовом режиме. Сейчас эксплуатация газопровода возобновлена полностью, газ поступает в обычном режиме.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Возобновилась подача газа на газопроводе "Газли - Шымкент", передает РИА Новости со ссылкой на представителя Минэнерго Узбекистана.

Еще с 23 июля он заработал в тестовом режиме. Сейчас эксплуатация газопровода возобновлена полностью, газ поступает в обычном режиме.

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Напомним, что на территории Шофирканского района Бухарской области произошел разрыв на участке 76 км магистрального газопровода "Газли-Чимкент". Как рассказали в министерстве, данный участок проходит по пустынной безлюдной зоне. Ближайший населенный пункт находится на расстоянии в 45-50 км места аварии.

© Sputnik / Валентин Егоршин
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Газовая линия линия на участке 73 - 100 км была отключена, чтобы не допустить утечки.
По заявлениям специалистов, на момент утечки давление газа в газопроводе составляло 33-34 атмосферы и разрыв произошел в шовной части трубы, где в результате просачивания и трения газа произошло воспламенение газовой струи.

Для ликвидации ЧС на место происшествия отправились руководители областных управлений по чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и Национальной гвардии. На месте ведутся восстановительные работы.

Теги:
тушение пожара, пожар, утечка газа, добыча газа, Газ, газ, газопровод



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