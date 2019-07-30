В Ташкенте спасли женщину, которая пыталась спрыгнуть с моста

Накануне женщина употребляла спиртные напитки и полностью не отдавала отчет своим действиям.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. В Ташкенте сотрудники ОВД спасли женщину от самоубийства, сообщает ГУВД.

"28 июля примерно в 12.35 часов 43-летняя Нозимахон К. при попытке спрыгнуть с моста (неподалеку от рынка "Куйлюк") в Бектемирском районе была спасена сотрудниками ОВД", - говорится в сообщении.

По словам женщины, накануне она употребляла спиртные напитки и полностью не отдавала отчет своим действиям.

Нозимахон К. при попытке спрыгнуть с моста

На данный момент с женщиной работают психологи.

Напомним, на недавней пресс-конференции в Ташкенте председатель Комитета женщин Эльмира Баситханова заявила, что в Узбекистане с начала 2019 года уровень самоубийств среди мужчин и женщин по сравнению с прошлым годом снизился на 3,6%.

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На пресс-конференции также рассказали, что 55,5% суицидов совершили люди в возрасте от 14 до 30 лет.

Среди тех, кто совершили самоубийство, 45% — люди с психическими заболеваниями и расшатанной нервной системой.

Около 14% граждан пошли на этот шаг из-за семейных конфликтов, 1,7% — из-за нездорового образа жизни, 0,7% — по причине ревности.

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Комитет по делам религий подготовил тезисы докладов о том, что самоубийства и ислам несовместимы. Религиозные деятели будут распространять их среди населения.