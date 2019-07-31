Александр Данилов отловил трех кошек, которые жили рядом с домом несколько лет, и поместил их в воздухонепроницаемый мешок.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Сотрудника по отлову бродячих животных в Ташкенте признали виновным и оштрафовали за гибель кошек, сообщает "Общество защиты животных".

"Суд признал водителя служебной машины по отлову бродячих животных Александра Данилова виновным в гибели отловленных кошек и в нанесении легких телесных повреждений Ларисе Сулоевой, пытавшейся спасти животных", - говорится в сообщении.

Известно, что Данилов отловил трех кошек, которые жили рядом с домом несколько лет, и поместил их в воздухонепроницаемый мешок.

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За принесенные женщине увечья, Данилов получил штраф в размере 2 МРЗП (404460 сумов).

© Facebook Сотрудник отлова животных в Ташкенте наказан за гибель кошек

Также он признан виновным по статье 111 КоАО (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель либо увечье, а равно истязание животных), за это правонарушение назначен штраф в размере 2 МРЗП.

Напомним, в мае президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, которые предусматривают ужесточение административного наказания за жестокое обращение с животными.

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Поправки были приняты законодательной палатой Олий Мажлиса в апреле, одобрены в мае и в соответствии с законом вступили в силу с момента их опубликования в СМИ.

Штраф за это деяние, повлекшее гибель или увечье животного, составит до трех МРЗП. Это же правонарушение, совершенное повторно в течение года либо в присутствии несовершеннолетнего, будет наказываться вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.