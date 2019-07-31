16:10 31 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.63
  • EUR9641.71
  • USD8666.71
Поиск
Сотрудник отлова животных в Ташкенте наказан за гибель кошек

Сотрудник отлова животных в Ташкенте наказан за гибель кошек

© Facebook
Происшествия
Получить короткую ссылку
71 0 0

Александр Данилов отловил трех кошек, которые жили рядом с домом несколько лет, и поместил их в воздухонепроницаемый мешок.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Сотрудника по отлову бродячих животных в Ташкенте признали виновным и оштрафовали за гибель кошек, сообщает "Общество защиты животных".

"Суд признал водителя служебной машины по отлову бродячих животных Александра Данилова виновным в гибели отловленных кошек и в нанесении легких телесных повреждений Ларисе Сулоевой, пытавшейся спасти животных", - говорится в сообщении.

Известно, что Данилов отловил трех кошек, которые жили рядом с домом несколько лет, и поместил их в воздухонепроницаемый мешок.

В Узбекистане ужесточают наказание для живодеров >>

За принесенные женщине увечья, Данилов получил штраф в размере 2 МРЗП (404460 сумов).

Сотрудник отлова животных в Ташкенте наказан за гибель кошек
© Facebook
Сотрудник отлова животных в Ташкенте наказан за гибель кошек

Также он признан виновным по статье 111 КоАО (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель либо увечье, а равно истязание животных), за это правонарушение назначен штраф в размере 2 МРЗП.

Напомним, в мае президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, которые предусматривают ужесточение административного наказания за жестокое обращение с животными.

ГУВД отреагировал на видео, на котором мужчина убивает собаку >>

Поправки были приняты законодательной палатой Олий Мажлиса в апреле, одобрены в мае и в соответствии с законом вступили в силу с момента их опубликования в СМИ.

Штраф за это деяние, повлекшее гибель или увечье животного, составит до трех МРЗП. Это же правонарушение, совершенное повторно в течение года либо в присутствии несовершеннолетнего, будет наказываться вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.

 

Теги:
Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, кошки, кошка, животные, Животные



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Джулия Робертс и Джордж Клуни
Дружба между мужчиной и женщиной: голливудские пары
Львица пытается добраться до детей через стекло - пугающее видео
Львица пытается добраться до детей через стекло - пугающее видео
Население, браки и разводы в Узбекистане – статистика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054