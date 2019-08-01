Самаркандский помощник судьи покончил с собой из-за неразделенной любви

Правоохранительные органы уже исключили версию насильственной смерти, заявив, что это был суицид.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. В Самарканде совершил самоубийство старший помощник судьи Самаркандского областного суда по уголовным делам, сообщает "Новости Узбекистана".

"26-летнего работника суда обнаружили родные в выходной день примерно в 11 утра. По предварительным данным, молодой мужчина покончил с собой из-за неразделенной любви", говорится в сообщении.

В настоящее время Самаркандская районная прокуратура проводит проверку произошедшего, выясняя причины.

Напомним, на недавней пресс-конференции в Ташкенте председатель Комитета женщин Эльмира Баситханова заявила, что в Узбекистане с начала 2019-го уровень самоубийств среди мужчин и женщин по сравнению с прошлым годом снизился на 3,6%.

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На пресс-конференции также рассказали, что 55,5% суицидов совершили люди в возрасте от 14 до 30 лет.

Среди тех, кто совершил самоубийство, 45% — люди с психическими заболеваниями и расшатанной нервной системой.

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Около 14% граждан пошли на этот шаг из-за семейных конфликтов, 1,7% — из-за нездорового образа жизни, 0,7% — по причине ревности.

Комитет по делам религий подготовил тезисы докладов о том, что самоубийства и ислам несовместимы. Религиозные деятели будут распространять их среди населения.