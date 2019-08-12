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В Санкт-Петербурге узбекистанец с другом изнасиловали свою сожительницу

© Sputnik / Максим Блинов
Происшествия
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Пострадавшую узбекистанку госпитализировали в НИИ скорой помощи с закрытой травмой груди и черепно-мозговой травмой.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. В Санкт-Петербурге узбекистанец со своим другом изнасиловали девушку - гражданку Узбекистана, сообщают "Невские новости".

Рано утром 10 августа в полицию обратился петербуржец с заявлением о том, что он увидел на улице, около дома на Бухарестской улице, изнасилованную гражданку Узбекистана.

"Участковый инспектор установил на месте происшествия, что в два часа ночи в квартире дома №17/1 на улице Димитрова сожитель и земляк 35-летней пострадавшей вместе со своим знакомым по очереди изнасиловали женщину", - говорится в сообщении.

Известно, что пострадавшую госпитализировали в НИИ скорой помощи. Врачи обнаружили у нее закрытую травму груди и закрытую черепно-мозговую травму.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге узбекистанок похитили и насиловали несколько дней >>

Напомним, жуткая история случилась в Санкт-Петербурге в мае этого года: гражданин Таджикистана удерживал у себя двух узбекистанок и насиловал их. 

По подозрению в совершении указанного преступления был задержан 47-летний гражданин Таджикистана - нелегальный мигрант.

Теги:
Узбекистанцы, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Происшествие, Изнасилование



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