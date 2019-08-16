В Маргилане произошел пожар со смертельным исходом

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. В городе Маргилане Ферганской области произошел пожар со смертельным исходом, сообщает МЧС Узбекистана.
"Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Мукимий поступило диспетчеру в 11.30. Тушить огонь отправились пять пожарных расчетов" - говорится в сообщении.
В МЧС также пояснили, что сообщение о возгорании поступило слишком поздно и к моменту приезда спасателей пожар успел уничтожить строительные конструкции крыши, потолок и домашние вещи жильцов.
Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров.
В конце концов, огнеборцам удалось потушить огонь и предотвратить его распространение на соседние жилые дома, однако вскоре на месте возгорания было обнаружено тело 61-летней женщины – инвалида второй группы.
При пожаре в Ташкенте погиб человек - фото >>
Сейчас специалисты устанавливают точные причины ее гибели и возникновения пожара.
Напомним, несколько дней назад в жилой квартире в Яшнабадском районе Ташкента произошел сильный пожар, погиб один человек.
Также сгорело домашнее имущество на площади 20 кв. м. От огня удалось спасти 30 кв. м квартиры.
Предполагаемая причина пожара - курение в нетрезвом состоянии.