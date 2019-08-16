В Маргилане произошел пожар со смертельным исходом

На месте происшествия пожарные обнаружили тело 61-летней женщины – инвалида второй группы.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. В городе Маргилане Ферганской области произошел пожар со смертельным исходом, сообщает МЧС Узбекистана.

"Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Мукимий поступило диспетчеру в 11.30. Тушить огонь отправились пять пожарных расчетов" - говорится в сообщении.

В МЧС также пояснили, что сообщение о возгорании поступило слишком поздно и к моменту приезда спасателей пожар успел уничтожить строительные конструкции крыши, потолок и домашние вещи жильцов.

Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров.

В конце концов, огнеборцам удалось потушить огонь и предотвратить его распространение на соседние жилые дома, однако вскоре на месте возгорания было обнаружено тело 61-летней женщины – инвалида второй группы.

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Сейчас специалисты устанавливают точные причины ее гибели и возникновения пожара.

Напомним, несколько дней назад в жилой квартире в Яшнабадском районе Ташкента произошел сильный пожар, погиб один человек.

Также сгорело домашнее имущество на площади 20 кв. м. От огня удалось спасти 30 кв. м квартиры.

Предполагаемая причина пожара - курение в нетрезвом состоянии.