Бортников: террористы пытаются вербовать в России иностранных студентов

Глава ФСБ РФ также заявил, что необходимо принять дополнительные меры, чтобы не допустить распространения радикальных настроений в среде мигрантов.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявил о попытках международных террористов вербовать в свои ряды иностранцев, которые учатся в российских вузах.

До этого спецслужбы не сообщали о данном аспекте. Речь шла, в основном, о трудовых мигрантах.

"Эмиссарами международных террористических организаций продолжаются попытки вербовки и вовлечения в террористическую деятельность находящихся на территории России мигрантов, а также иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях", — сказал Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.

Директор ФСБ РФ отметил: необходимо принять дополнительные меры, чтобы не допустить распространение радикальных настроений в среде мигрантов, повысить внимание руководителей федеральных органов исполнительной власти к данной проблеме и взять ее решение под личный контроль.

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Ранее Бортников на конференции по противодействию международному терроризму заявил, что боевики используют мультфильмы и комиксы религиозного содержания, пытаясь охватить как можно большую аудиторию.

По его словам, в настоящее время насчитывается более десяти тысяч сайтов практически всех действующих международных террористических структур. Кроме того, созданы сотни тысяч аккаунтов в социальных сетях, в которых материалы публикуются на более чем 40 языках мира.