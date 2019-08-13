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Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников

Бортников: террористы пытаются вербовать в России иностранных студентов

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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Глава ФСБ РФ также заявил, что необходимо принять дополнительные меры, чтобы не допустить распространения радикальных настроений в среде мигрантов.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявил о попытках международных террористов вербовать в свои ряды иностранцев, которые учатся в российских вузах.

До этого спецслужбы не сообщали о данном аспекте. Речь шла, в основном, о трудовых мигрантах. 

"Эмиссарами международных террористических организаций продолжаются попытки вербовки и вовлечения в террористическую деятельность находящихся на территории России мигрантов, а также иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях", — сказал Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. 

Директор ФСБ РФ отметил: необходимо принять дополнительные меры, чтобы не допустить распространение радикальных настроений в среде мигрантов, повысить внимание руководителей федеральных органов исполнительной власти к данной проблеме и взять ее решение под личный контроль.

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Ранее Бортников на конференции по противодействию международному терроризму заявил, что боевики используют мультфильмы и комиксы религиозного содержания, пытаясь охватить как можно большую аудиторию. 

По его словам, в настоящее время насчитывается более десяти тысяч сайтов практически всех действующих международных террористических структур. Кроме того, созданы сотни тысяч аккаунтов в социальных сетях, в которых материалы публикуются на более чем 40 языках мира.

Теги:
Александр Бортников, Борьба с терроризмом, Террористы, Россия, студент, студенты



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