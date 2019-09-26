В Узбекистане оправдали ученого, осужденного за госизмену

Андрея Кубатина обвинили в передаче турецким коллегам ценных книг. После резонансного обращения ученых со всего мира к президенту Шавкату Мирзиёеву, суд дело пересмотрел.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Ташкентский областной суд по уголовным делам оправдал и освободил из зала суда ученого-востоковеда Андрея Кубатина, сообщается на сайте Осбудсмана.

В 2017 году он был осужден по статье 157 уголовного кодекса Республики Узбекистан. Его обвинили в передаче турецким коллегам ценных книг. Сотрудники спецслужб сочли, что переданные материалы можно использовать для пропаганды пантюркизма, разжигания межнациональной вражды, а также для получения сведений о геологических запасах Узбекистана.

После резонансного обращения ученых со всего мира к президенту Шавкату Мирзиёеву, суд дело пересмотрел и снизил срок тюремного заключения с 11 до 5.

Представители Омбудсмана беседовали ученым, по итогам встречи было подготовлено соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру и Верховный суд страны. Омбудсман подчеркнул слова Кубатина о его преданности Родине и готовности активно участвовать в реализации осуществляемых реформ под руководством президента.

Этот факт также повлиял на решение аппеляционной инстанции Ташкентского областного суда по уголовным делам.