Без воды: названы причины массового отравления детей в Бекабаде

Результаты проведенного расследования свидетельствуют о несоблюдении санитарных норм и правил в пищеблоке и в группах.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Специалисты Министерства дошкольного образования и Министерства здравоохранения выехали в Бекабад для установления причин массового отравления детей, сообщает сайт МДО республики.

Были взяты смывы с воды, продуктов, кухонного инвентаря, рук и одежды сотрудников, суточные пробы пищи, а также анализы у госпитализированных детей. Все материалы направлены в Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В процессе расследования выявлены следующие нарушения:

- часто случаются перебои с водоснабжением. Водонагревательная система находится в нерабочем состоянии;

- несмотря на наличие запасов дезинфицирующих и моющих средств персонал их не использует;

- в группах недостаточно эмалированной посуды;

- в группах отсутствует питьевая вода для детей;

- меню 27 сентября было составлено некорректно, имеются несочетаемые блюда (огурцы и кисель, сгущенка и яблоки).

Результаты проведённого расследования свидетельствуют о несоблюдении санитарных норм и правил в пищеблоке и в группах. По итогам изучения деятельности и эпидемиологического расследования будут приняты административные меры наказания вплоть до увольнения ответственных лиц.

Сейчас деятельность детского сада временно приостановлена, проводится генеральная мойка и дезинфекция.

Напомним, 27 сентября 2019 года в инфекционное отделение с предварительным диагнозом "Острая диарея, гастроэнтерит" госпитализировано 19 детей. Тяжелых случаев не зафиксировано, у трех детей состояние средней тяжести, у 15-ти - удовлетворительное, один ребенок выписан. У всех детей после проведенного лечения наблюдается положительная динамика состояния здоровья.

Массовое отравление в детском саду произошло в Сырдарьинской области >>

Кстати, это уже не первый случай отравления из-за отсутствия питьевой воды в детских садах. Летом 2019-го года 23 воспитанника также оказались в больнице в Сырдарьинской области. Минздрав тогда обещал взять ситуацию под контроль, однако как показывает практика, данных мер явно не достаточно.