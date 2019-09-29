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Малыши занимаются в игровой комнате

Без воды: названы причины массового отравления детей в Бекабаде

© Sputnik / Михаил Мордасов
Происшествия
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Результаты проведенного расследования свидетельствуют о несоблюдении санитарных норм и правил в пищеблоке и в группах.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Специалисты Министерства дошкольного образования и Министерства здравоохранения выехали в Бекабад для установления причин массового отравления детей, сообщает сайт МДО республики

Были взяты смывы с воды, продуктов, кухонного инвентаря, рук и одежды сотрудников, суточные пробы пищи, а также анализы у госпитализированных детей. Все материалы направлены в Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Капельница
© Sputnik / Алексей Куденко
В детском саду в Ташкенте отравились 32 воспитанника

В процессе расследования выявлены следующие нарушения:

- часто случаются перебои с водоснабжением. Водонагревательная система находится в нерабочем состоянии;
- несмотря на наличие запасов дезинфицирующих и моющих средств персонал их не использует;
- в группах недостаточно эмалированной посуды;
- в группах отсутствует питьевая вода для детей;
- меню 27 сентября было составлено некорректно, имеются несочетаемые блюда (огурцы и кисель, сгущенка и яблоки).

Результаты проведённого расследования свидетельствуют о несоблюдении санитарных норм и правил в пищеблоке и в группах. По итогам изучения деятельности и эпидемиологического расследования будут приняты административные меры наказания вплоть до увольнения ответственных лиц.

Воспитанники детского сада
© Sputnik / Константин Чалабов
Руководители двух детсадов в Ташкенте присвоили почти 22 тысячи долларов

Сейчас деятельность детского сада временно приостановлена, проводится генеральная мойка и дезинфекция.

Напомним, 27 сентября 2019 года в инфекционное отделение с предварительным диагнозом "Острая диарея, гастроэнтерит" госпитализировано 19 детей. Тяжелых случаев не зафиксировано, у трех детей состояние средней тяжести, у 15-ти - удовлетворительное, один ребенок выписан. У всех детей после проведенного лечения наблюдается положительная динамика состояния здоровья.

Массовое отравление в детском саду произошло в Сырдарьинской области >>

Кстати, это уже не первый случай отравления из-за отсутствия питьевой воды в детских садах. Летом 2019-го года 23 воспитанника также оказались в больнице в Сырдарьинской области. Минздрав тогда обещал взять ситуацию под контроль, однако как показывает практика, данных мер явно не достаточно. 

Теги:
Министерство дошкольного образования, Бекабад, Узбекистан, детский сад



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