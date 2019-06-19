Массовое отравление в детском саду произошло в Сырдарьинской области

Все дети и сотрудники пили некипяченую воду, потому что в учреждение вовремя не доставили свежую питьевую воду.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. Ученики и сотрудники дошкольного учреждения попали в больницу с подозрением на острое кишечное заболевание из-за отсутствия питьевой воды, сообщает Минздрав Узбекистана.

В результате эпидемиологического изучения, заболевание произошло из-за того, что в данное учреждение не поставили чистую питьевую воду, в итоге дети пили некипяченую воду и не могли хорошо промыть абрикосы, которые сорвали на территории сада.

"Дети и сотрудники образовательного учреждения №21 Баяутского района Сырдарьинской области 18−19 июня поступили в отделение инфекционных заболеваний Баяутского районного медицинского объединения с подозрением на пищевую токсикоинфекцию", - говорится в сообщении.

Оказалось, что у 23 воспитанников, 1 воспитательницы и 1 медсестры наблюдались симптомы, в числе которых высокая температура, тошнота, рвота, понос и боли в области живота.

На данный момент, состояние больных средней и легкой тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Минздрав взял ситуацию под контроль.

Напомним, не так давно стало известно, что 14 ресторанов сети Oqtepa Lavash будут закрыты. Количество узбекистанцев, которые отравились этим фастфудом в Ташкенте, превысило 40 человек.

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При этом 16 больных связывают свое отравление с употреблением куриного сэндвича в кафе быстрого питания Oqtepa lavash, расположенного на массиве "Куйлюк-5" Мирабадского района, 19 — на массиве "Сергели-8" Сергелийского района, трое — в Учтепинском районе, один человек — на территории рынка "Чорсу" Шайхантахурского района, еще один — в Алмазарском районе.

Примечательно, что 4,3% узбекистанцев умирают от отравлений, 1,4% - от инфекционных и паразитарных заболеваний и 5,2% от болезней органов пищеварения.