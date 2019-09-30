В Ташкенте школьницу избили кастетом из-за парня

По словам матери потерпевшей, школьницу избивали четверо девушек с кастетом, после чего она была госпитализирована с травмами лица и головы.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. В Ташкентской области в Бекабаде ученицы специализированной школы культуры устроили драку и избили 17-летнюю девочку кастетом, сообщает Upl.uz.

По словам издания, девушки подрались из-за парня.

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Мать пострадавшей заявила, что школьницу избивали четверо девушек с кастетом, после чего она была госпитализирована с травмами лица и головы.

Заместитель директора школы Отабек Туйчиев отверг все эти заявления.

"Мадина подралась с другой ученицей. Остальные участницы инцидента пытались разнять девушек. Никто в школу не носит кастет, Мадина получила травму ударившись головой об бетон", — заявил Туйчиев.

В настоящее время правоохранительные органы изучают данное дело.

Кстати, медики подтверждают факт нанесения травмы железным предметом.

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Напомним, драка подростков в Узбекистане - частое дело. Так, в апреле в Ташкенте подрались ученики, а незадолого до этого произошел самый скандальный конфликт между качками и скейтерами в сквере "Голубые купола".