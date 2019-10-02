В Ферганской области в ДТП погибли два заместителя директора школ

Ранее в СМИ появилась информация о том, что им пришлось выехать ради ночного совещания в хокимият области.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. В Ферганской области в ДТП погибли два руководителя школ, сообщает МВД Узбекистана.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что им пришлось выехать ради ночного совещания в хокимият области. Однако в МВД опровергли данную информацию и заявили, что в этот день в хокимияте не созывалось собрание, пассажиры ехали в Коканд по личным делам.

"29 сентября примерно в 20:45 произошла авария автомобиля, в котором находились заместители директоров трех разных школ и сторож отдела народного образования Дангаринского района. Автомобиль Nexia под управлением замдиректора школы №25 М. Д., направлявшийся в сторону Коканда, столкнулся с бетонным ограждением посередине дороги, после чего въехал на это ограждение и врезался в столб освещения", - говорится в сообщении.

Известно, что из-за аварии автомобиль, в котором было установлено газобаллонное оборудование, загорелся. В результате происшествия на месте погибли водитель и заместитель директора школы №26 (У. Ш.), сидевший на переднем сиденье.

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Другие пассажиры — замдиректора школы №38 и сторож получили ранения и после оказания скорой медицинской помощи были госпитализированы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело и ведутся следственные действия.

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Напомним, несколько дней назад пять граждан Узбекистана пострадали при столкновении легкового автомобиля и фуры в Пензенской области.