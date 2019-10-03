В Ташкенте после пластических операций погибли девушки

Одна из девушек скончалась из-за реакции на наркоз, а вторая от осложнений после операции в Центре экстренной помощи.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Две девушки скончались после операций в клинике пластической хирургии в Шайхантахурском районе Ташкента, сообщает "Газета.уз".

"Гражданке Казахстана Л. А. (1976 г. р.) с ее согласия была сделана операция по исправлению деформации носа и искривления носовой перегородки. После хирургического вмешательства женщина была переведена на самостоятельное дыхание и антибактериальное лечение", говорится в сообщении.

Однако, по словам издания, спустя некоторое время девушке стало хуже и она была переведена в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Несмотря на оказанное лечение пациентка скончалась.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате геморрагического инсульта левого полушария, возникшего из-за острого нарушения мозгового кровообращения", - пишет издание.

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Другая пациентка 1999 года рождения скончалась от реакции на наркоз. После ухудшения состояния во время операции ее тут же направили в частную клинику, но спасти не удалось.

Также издание сообщает, что девушка была беременна.

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Прокуратура Шайхантахурского района проводит доследственную проверку, а министерство здравоохранения назначило служебную проверку касательно хирургической деятельности в клинике Mont Blanc.

Напомним, случаи смерти после пластических операций возникают все чаще.

Известно, что анестезия во время хирургического вмешательства может вызвать такие осложнения, как анафилактический шок, реже — инсульт, инфаркт миокарда, тромбозы.

Также остановку сердца во время операции может вызвать сильное снижение артериального давления.