ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. В Андижане в промышленной зоне произошел пожар, при тушении которого погиб пожарный, сообщает Государственная служба безопасности Узбекистана.

К сожалению, командир пожарного отряда 1-й профессиональной части пожарной безопасности УПБ Андижанской области Ж. Н., тушивший пожар на третьем этаже здания, упал на второй этаж и получил ранения.

Служба безопасности Узбекистана Пожарный погиб при исполнении долга в Андижане

Спасателю тут же была оказана первая помощь, после чего он был госпитализирован в Андижанский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.

"В ночь на 26 октября в цехе компании DINAR Textile на территории малой промышленной зоны произошел крупный пожар. В тушении огня были задействованы 18 единиц пожарной техники, в том числе 16 автоцистерн и 2 единицы спецтранспорта. Кроме того, привлечены 4 водовоза управления благоустройства и 1 автомобиль предприятия "Андижончирок", - говорится в сообщении.

По информации службы, первые отряды пожарных прибыли на место в 23.40, когда горела крыша цеха.

Огонь был локализован в 00.30 и полностью потушен в 2.45. В пожаре были повреждены склад, где сушат и обрабатывают ткань, красильный цех, а также крыша и внутренняя часть административного здания на площади 1500 кв. м. Тем не менее около 1200 кв. м территории предприятия удалось сохранить.

Сильный пожар в Андижане уничтожил два жилых дома >>

Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

Напомним, 20 октября в Андижане произошел сильный пожар, который уничтожил два жилых дома.

Для тушения возгорания привлечено пять единиц пожарной техники.