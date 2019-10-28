Товарный поезд сбил насмерть узбекистанца в Ленинградской области

Мужчина работал на ближайшей стройплощадке и возвращался из магазина. На сигналы машиниста он никак не отреагировал.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. В Ленинградской области товарный поезд сбил насмерть гражданина Узбекистана, сообщает 47news.

Как пишет издание, поезд, груженный тысячами тонн щебня, тормозил и гудел, однако пешеход никак не отреагировал на это.

"Около восьми вечера 26 октября в Ломоносовкую полицию поступило сообщение о том, что локомотив сбил пешехода на железнодорожной ветке рядом с Новогорелово, неподалеку от Волхонского шоссе. От полученных травм мужчина погиб. В нем опознали 42-летнего гражданина Узбекистана", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, узбекистанец работал на ближайшей стройплощадке и возвращался из магазина.

По словам самого машиниста, он заметил пешехода, идущего по путям в попутном направлении. На голове у него был накинут капюшон и на сигналы он не реагировал. Мужчина применил экстренное торможение, но избежать удара не удалось.

Обстоятельства произошедшего уточняются.