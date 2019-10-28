Кипящий фонтан парализовал движение на дороге в Ташкенте

На днях в столице дали отопление, и, по всей видимости, труба не выдержала резко повысившегося давления воды и лопнула.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. На одной из центральных улиц Ташкента прорвало трубу. Мощная струя кипятка пробила напором асфальтовое покрытие на улице Нукусской, недалеко от Госпитального рынка, и возвышалась над проезжей частью, по словам очевидцев, метров на 7-8.

Патрульные службы сразу же перекрыли дорогу.

Напомним, на днях в столице дали отопление, и, по всей видимости, труба не выдержала резко повысившегося давления воды и лопнула.

К слову сказать, вся канализационная система в этом районе обновляется регулярно - совсем недавно проходила плановая замена труб.

Хокимият Ташкента уже дал свой комментарий по этому инциденту, подтвердив причину случившегося. Сейчас на данном участке ведутся ремонтные работы. О результатах предпринятых мер администрация города обещала рассказать позже.