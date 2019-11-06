В ночь вооруженная группа из 20 человек напала на погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе, 15 из них уничтожены.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Напавшие на погранзаставу на таджикско-узбекской границе были боевиками ИГ*, заявили в комитете нацбезопасности Таджикистана, пишет RT.

По сообщению Госкомитета нацбезопасности, задержанные боевики ИГ* признались, что планировали теракты.

Пограничное ведомство Узбекистана изучает ситуацию в связи с нападением вооруженной группы на погранзаставу "Ишкобод" в соседнем Таджикистане.

Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу >>

Напомним, в ночь вооруженная группа из 20 человек напала на погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе, 15 из них уничтожены.

Известно, что в ходе операции погибли два силовика с таджикской стороны: солдат пограничных войск и один милиционер.

Неизвестные напали на погранзаставу на таджикско-узбекской границе >>

В настоящее время на месте происшествия создана оперативно-следственная группа, идет расследование.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация