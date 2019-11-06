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Напомним, в ночь вооруженная группа из 20 человек напала на погранзаставу Ишкобод на таджикско-узбекской границе, 15 из них уничтожены. 

Напавшие на погранзаставу на таджикско-узбекской границе были боевиками ИГ*

© Sputnik / Владимир Астапкович
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

В ночь вооруженная группа из 20 человек напала на погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе, 15 из них уничтожены. 

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Напавшие на погранзаставу на таджикско-узбекской границе были боевиками ИГ*, заявили в комитете нацбезопасности Таджикистана, пишет RT.

По сообщению Госкомитета нацбезопасности, задержанные боевики ИГ* признались, что планировали теракты.

Пограничное ведомство Узбекистана изучает ситуацию в связи с нападением вооруженной группы на погранзаставу "Ишкобод" в соседнем Таджикистане.

Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу >>

Напомним, в ночь вооруженная группа из 20 человек напала на погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе, 15 из них уничтожены. 

Известно, что в ходе операции погибли два силовика с таджикской стороны: солдат пограничных войск и один милиционер.

Неизвестные напали на погранзаставу на таджикско-узбекской границе >>

В настоящее время на месте происшествия создана оперативно-следственная группа, идет расследование.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация

Теги:
Террористы, ИГ, Таджикистан, Таджикистан, Узбекистан, Узбекистан



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