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Кадры с места нападения на погранзаставу на таджикско-узбекской границе

ИГ взяло ответственность за нападение на погранпост "Ишкобод"

МВД Таджикистана
Происшествия
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Тема:
Нападение на погранзаставу на таджикско-узбекской границе (9)
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Sputnik Узбекистан

Боевики запрещенного ИГ опубликовали видео, на котором они на фоне черного влага присягают на верность новому халифу.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. ИГ* взяло ответственность за нападение на погранпост в Таджикистане, сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье.

Оказалось, это была присяга новому лидеру террористов. Боевики запрещенного ИГ опубликовали видео, на котором они на фоне черного влага присягают на верность новому халифу. Он пришел на смену убитому Абу Бакра аль-Багдади.

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Напомним, 6 ноября в ходе нападения 15 из 20 боевиков были убиты, а с таджикской стороны погибли пограничник и милиционер.

Позднее власти сообщили о еще двоих погибших пограничниках.

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Однако террористы утверждают, что бой длился несколько часов, все нападавшие погибли, а потери с таджикской стороны - 10 военных.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация

Тема:
Нападение на погранзаставу на таджикско-узбекской границе (9)
Теги:
пограничники, госграница, границы, граница, Таджикистан, Таджикистан, Узбекистан, Узбекистан, ИГИЛ, ИГИЛ, иг, ИГ



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