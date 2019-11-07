Узбекские пограничники усилили охрану участков границы с Таджикистаном

Со среды командование пограничных войск Узбекистана находится в постоянном контакте с таджикскими коллегами.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Узбекские КПП на границе с Таджикистаном, несмотря на нападение террористов на погранпост "Ишкобод" в ночь на среду, работают в штатном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) страны.

"Узбекские пограничники со среды усилили охрану участков границы с Таджикистаном и Афганистаном, но контрольно-пропускные пункты на таджикско-узбекской границе работают в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

По его словам, переход граждан Таджикистана на всех 17 контрольно-пропускных пунктах, которые расположены на границе двух государств, происходит как обычно.

Он добавил, что со среды командование пограничных войск Узбекистана находится в постоянном контакте с таджикскими коллегами.

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Напомним, в ночь на среду вооруженная группа из 20 человек напала на погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе, 15 из них уничтожены.

Известно, что в ходе операции погибли два силовика с таджикской стороны: солдат пограничных войск и один милиционер.

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Напавшие на погранзаставу на таджикско-узбекской границе оказались боевиками ИГ* из Афганистана, которые признались, что планировали совершить теракты.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация