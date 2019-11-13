Мужчина, отобравший в Бухаре вещи у сотрудника ДПС, получил 10 месяцев

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. В Бухаре мужчина, отобравший у инспектора ДПС нагрудный знак, рацию и жезл, приговорен к десяти месяцам лишения свободы, сообщают местные СМИ.

"Данный инцидент произошел 7 августа в городе Бухаре на перекрестке "Марказий бозор" между инспектором ДПС и водителем-нарушителем", - говорится в сообщении.

Рядовой З. Жураев остановил в тот день на оживленном перекрестке водителя автомобиля "Нексия" М. Е., нарушившего правила дорожного движения.

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Сотрудник хотел оформить протокол, соответственно, потребовал документы и водительское удостоверение.

Затем М. Ё. выхватил документы у сотрудника из рук и уехал на машине. Спустя 5 минут гражданин М. Ё. вернулся обратно к сотруднику ДПС и, используя силу, потянул его за руки и переместил его через дорогу.

Нарушитель, порвав служебную рубашку инспектора, заставил служащего покинуть пост и отобрал все вещи.

По данному факту в отношении гражданина М. Ё. возбуждено уголовное дело.

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Уголовное дело рассмотрено с участием общественности во время выездного судебного заседания в Бухарском городском ОВД №4, где был продемонстрирован видеоролик о фактах противодействия сотрудникам органов внутренних дел.

Суд ввиду общественной опасности совершенного деяния приговорил бухарца к 10 месяцам лишения свободы.