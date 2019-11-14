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Мужчина с ножом

В Санкт-Петербурге группа молодых людей напала на гражданина Узбекистана

© kaluganews
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Подозреваемые предположительно распылили в лицо мужчины раздражающее вещество из баллончика, затем избили, нанеся ножом не менее пяти ударов.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В Санкт-Петербурге задержана группа из трех молодых людей 16-ти, 18-ти и 19-ти лет, подозреваемых в избиении гражданина Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

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Нападение предположительно было совершено в понедельник вечером у железнодорожной станции "Пост Ковалево" в Красногвардейском районе Петербурга. Злоумышленники распылили в лицо 38-летнего гражданина Узбекистана раздражающее вещество из баллончика, после чего жестоко избили. Били несчастного ногами по голове и телу.

Пострадавшему также были нанесены не менее пяти ножевых ударов, после чего молодые люди украли его мобильный телефон и имущество на сумму 8 тысяч рублей.

Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

По версии следствия, нападение произошло по экстремистским мотивам.

Злоумышленников вычислили по видеозаписям и телефонным разговорам. Во время задержания у них были изъяты баллончик, нож, а также мобильный телефон потерпевшего.

Сейчас подозреваемые находятся под следствием. Сотрудники следственного управления проверяют информацию о совершении молодыми людьми аналогичных преступлений, в том числе на почве экстремизма.

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Теги:
Россия, Санкт-Петербург, Гражданин Узбекистана, подростки, избиение, нападение



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