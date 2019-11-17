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ДТП

На трассе "Ташкент - Ош" произошло страшное ДТП

© Следственный департамент при МВД
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Пассажирка автомобиля 64-летняя О.Т. от полученных травм скончалась на месте, другая - 61-летняя М.Т., несмотря на усилия врачей, скончалась в медицинском учреждении Учкуприкского района.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Страшное ДТП произошло на автодороге "Ташкент-Ош", о нём сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД.

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© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Водитель автомобиля марки "Спарк" 61-летний М.Т., ехавший из Андижана в Коканд не справился с управлением автомобилем и врезался в бетонное ограждение, разделяющее противоположные полосы движения.

В результате ДТП, пассажирка автомобиля 64-летняя О.Т. от полученных травм скончалась на месте, другая - 61-летняя М.Т., несмотря на усилия врачей, скончалась в медицинском учреждении Учкуприкского района.

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По данному факту Следственным отделом при УВД Учкуприкского района в отношении М.Т. возбуждено уголовное дело по п. "а", ч. 3, ст. 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного Кодекса Республики Узбекистан. Ведется следствие.

Теги:
автотрасса, Ош, Ташкент, Происшествие, ДТП



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