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За теракт в метро Петербурга Шохисте Каримовой просят 20 лет

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Происшествия
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Тема:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (62)
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Sputnik Узбекистан

Гособвинитель попросила удовлетворить гражданский иск ГУП "Петербургский метрополитен" на 108 млн рублей к фигурантам дела, а также иски потерпевших.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. В Санкт-Петербурге на выездном заседании Московского окружного военного суда вчера, 19 ноября, продолжились прения сторон по делу о теракте в метро в 2017 году, сообщает "Фонтанка.ру".

"Прошу признать виновной Каримову Шохисту. По совокупности преступлений окончательно определить Каримовой наказание сроком на 20 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказала на заседании прокурор Надежда Тихонова.

Гособвинитель попросила удовлетворить гражданский иск ГУП "Петербургский метрополитен" на 108 млн рублей к фигурантам дела, а также иски потерпевших.

В апреле все подсудимые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга заявили в суде, что не признают свою вину.

Суд по делу о теракте в метро Петербурга: все подсудимые не признали вину >>

До начала суда Шохиста Каримова сообщила журналистам, что ее "подставили", подложив в сумку гранату.

Напомним, 3 апреля 2017 года около 14.40 в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, несколько десятков пострадали.

Сотрудники сил безопасности в метро, архивное фото
© Sputnik / Владимир Астапкович
Смертник использовал Telegram для подготовки атаки в метро Петербурга

Тяжкий вред здоровью получили 10 человек, вред здоровью средней тяжести — 25, легкий вред здоровью — 31 человек.

Всего по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов.

Фигурантов дела об атаке на метро Петербурга лишили гражданства РФ >>

Следствие считает, что Аброр Азимов — один из организаторов теракта. По данным следствия, его брат Акрам Азимов в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Кроме того, как сообщало следствие, он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли по ним приехать в Россию.

Тема:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (62)
Теги:
Россия, Россия, Происшествие, судья, суд, Суд, взрыв в метро, взрыв, Террористы, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, дело о теракте, теракт



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