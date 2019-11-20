Целая семья отравилась помидорами в Кашкадарье, двое погибли

Мать и сын скончались. Отец семейства находится в тяжелом состоянии. Его жизнедеятельность поддерживает искусственный дыхательный аппарат.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. В Кашкадарье целая семья отравилась консервированными в домашних условиях помидорами, два человека погибли, сообщает издание "Новости Кашкадарьи".

"В Чиракчинском районе консервированными помидорами отравилась семья из семи человек. Уже скончалась 32-летняя женщина, а сегодня – ее 13-летний сын, отец семейства все еще находится в коме", - говорится в сообщении.

Известно, что семья, проживающая в селе Лангар, отравилась домашними консервами 14 ноября. В тот же день троих членов семьи – супругов и их старшего сына, доставили в Кашкадарьинский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, где установили диагноз "Ботулизм. Период острой интоксикации. Дыхательная недостаточность I уровня".

В Фергане более десяти воспитанников детского сада попали в больницу >>

Несмотря на помощь со стороны медиков, мать и сын скончались. Отец семейства находится в тяжелом состоянии. Его жизнедеятельность поддерживает искусственный дыхательный аппарат.

Остальные члены семьи- дети супругов и племянник, находятся в областной инфекционной больнице, состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.