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Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком - четверо погибших

© Sputnik / Сергей Титов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

От мощнейшего столкновения водитель легкового автомобиля, а также три его пассажира - 58-летний Р.Д., 26-летняя Г.А. и 33-летний Р.Б., скончались на месте происшествия. Еще один пассажир, 26-летний М.М., госпитализирован с тяжелыми травмами.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Жуткое ДТП произошло на 977 километре автомобильной дороги М-39 по направлению "Ташкент-Термез" в Джизакской области, сообщает пресс-служба МВД страны.

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Водитель автомобиля марки Epica, 22-летний Р.Н., с четырьмя пассажирами в салоне на полном ходу столкнулся с грузовым автомобилем марки КамАЗ, за рулем которого находился 43-летний Ю.П.

От мощнейшего удара водитель легкового автомобиля, а также три его пассажира - 58-летний Р.Д., 26-летняя Г.А. и 33-летний Р.Б., скончались на месте происшествия. Еще один пассажир, 26-летний М.М., госпитализирован с тяжелыми травмами.

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По данному факту Следственным управлением при УВД Джизакской области возбуждено уголовное дело по п. "а", ч. 3, ст. 266 (Нарушение правил безопасности движение или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) УК РУз. ведется предварительное следствие.

Теги:
автотрасса, авария, Термез, ДТП



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