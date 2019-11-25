Грузовик сбил супружескую пару на пешеходном переходе в Бухаре

До места назначения водитель грузовика не добрался, на одном из участков дороги он совершил наезд на двоих пешеходов: 51-летнего Т.Б. и его супругу, 48–летнюю гражданку Ю.Ё., переходивших дорогу по пешеходному переходу.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. По данным следственного департамента при МВД Узбекистана, в полдень 24 ноября 24-летний водитель, управляя грузовиком марки "ISUZU", двигался по автомобильной дороге А-380 по улице Дустлик в Бухаре. Юноша направлялся в сторону кольцевой дороги по улице Газлишох.

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До места назначения он не добрался, на этом участке дороги он совершил наезд на двоих пешеходов: 51-летнего Т.Б. и его супругу, 48–летнюю гражданку Ю.Ё., переходивших дорогу по пешеходному переходу.

В результате наезда, гражданин Т.Б. от полученных травм скончался на месте, его супруга с различными телесными повреждениями была госпитализирована в Бухарский филиал РНЦЭП, но, несмотря на усилия врачей, также скончалась.

По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД города Бухары в отношении водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.3 ст.266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) УК РУз. Ведется предварительное следствие, выясняются причины произошедшего.