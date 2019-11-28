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Парня, который приставал к девушке, избили до смерти в Самарканде

Парня, который приставал к девушке, избили до смерти в Самарканде

Следственный департамент Узбекистана
Происшествия
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Пострадавшая вызвала по телефону своих друзей. Как итог: они избили ногами мужчину, который впоследствии скончался в больнице.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. В Самарканде шесть молодых человек избили до смерти парня за приставания к девушке, сообщает Следственный департамент Узбекистана.

"20 ноября, примерно в 02.00, 28-летний мужчина вместе со своим знакомым, находясь на остановке нв улице "Буюк Ипак Йули", словесно пристали к проходящей мимо девушке; в это самое время идущие рядом с девушкой двое мужчин заступились за нее: один ударил другого по лицу", - говорится в сообщении.

По последней информации, пострадавшая после этого вызвала по телефону своих знакомых. В итоге через несколько минут приехали четыре парня и две девушки.

"В 03 часа 40 минут они, сговорившись и находясь в общественном месте – около дома №82 по улице Беруний города Самарканд, умышленно оскорбляя нецензурной бранью, ногами и руками избили одного из тех мужчин, кто приставал к пострадавшей. После этого и девушки, и мужчина ногами и руками избили второго парня, нанеся ему тяжкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Благодаря принятым мерам сотрудниками ОВД были задержаны трое лиц.

Медицинское обследование показало, что у одного из пострадавших диагностирован перелом головной кости тяжелой степени. Однако 23 ноября, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался в медицинском учреждении. В тот же день с целью установления причины смерти покойного была назначена судебно-медицинская экспертиза.

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В настоящее время следствие по уголовному делу продолжается, по окончании расследования будет обеспечено принятие законного решения.

Известно, что покойный 6 июня 2016-го окончил Национальный университет им. Мирзо Улугбека, а 2 сентября того же года устроился учителем истории в русскоязычных классах средней школы №42 города Самарканда.

25 сентября 2017-го он выехал в Российскую Федерация на заработки, откуда вернулся в августе 2018 года, после чего с 3 сентября 2018-го снова начал преподавать историю в русских классах в этой же школе. Но несмотря на это, с 17 октября 2019 года перестал выходить на работу, предупредив директора образовательного учреждения об увольнении, и занимался продажей самсы на перекрестке улиц Мирзо Улугбек и Шохрух.

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Сотрудники правоохранительных органов просят граждан воздержаться от неуместных комментариев в социальных сетях, пока все детали дела не станут ясными и расследование не будет завершено.

Теги:
Самарканд, Самарканд, Узбекистан, Узбекистан, девушки, массовая драка, драка, Происшествие



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