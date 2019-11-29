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Три человека погибли в ДТП в Бухарской области

© Sputnik / Григорий Сысоев
Происшествия
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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191129/12903992/Tri-cheloveka-pogibli-v-DTP-v-Bukharskoy-oblasti.html

Инцидент произошел утром 29 ноября. Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в автобус.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Три человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Жондорском районе Бухарской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Инцидент произошел утром 29 ноября. Водитель автомобиля Nexia-2, потеряв управление, выехал на встречную полосу и врезался в автобус Higer.

В результате столкновения водитель легкового авто и двое пассажиров скончались.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, причины аварии устанавливаются. О деталях происшествия будет сообщено дополнительно, отметили в МВД.

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Теги:
МВД Узбекистана, погибшие, автобус, Бухара, авария, ДТП



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