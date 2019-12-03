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Бывший замхокима Маргилана совершил самоубийство

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191203/12929587/Byvshiy-zamkhokima-Margilana-sovershil-samoubiystvo.html

35-летний Эльер Тухтаматов совершил самоубийство у себя дома в Фергане. На данный момент ведется проверка.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Бывший и первый заместитель хокима Маргилана Эльер Тухтаматов совершил самоубийство, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана.

"Это произошло 30 ноября примерно в 11.00. В ОВД поступило сообщение о том, что Эльер Тухтаматов совершил самоубийство у себя дома в Фергане", - говорится в сообщении.

На данный момент прокуратура Ферганы проводит доследственную проверку.

35-летний Эльер Тухтаматов проработал первым заместителем хокима Маргилана с 20 августа 2018 года по 2 апреля 2019-го и покинул пост по собственному желанию.

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Напомним, в Узбекистане с начала 2019 года уровень самоубийств среди мужчин и женщин по сравнению с прошлым годом снизился на 3,6%.

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Комитет по делам религий подготовил тезисы докладов о том, что самоубийства и ислам несовместимы. Религиозные деятели будут распространять их среди населения.

Теги:
Маргилан, Генпрокуратура Узбекистана, Происшествие, Хокимият, хокимият, хоким, хоким, смерть, самоубийство, Фергана, Фергана, Узбекистан, Узбекистан



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