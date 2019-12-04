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Операция ГИБДД Невод

В РФ осудили сотрудников ГИБДД, выдававших права узбекистанцам за взятку

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191204/12944409/V-RF-osudili-sotrudnikov-GIBDD-vydavavshikh--prava-uzbekistantsam-za-vzyatku.html

Речь идет об экс-начальнике и инспекторе регистрационно-экзаменационного отделения. В ходе расследования вину обвиняемые не признали.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. В Усинске будут судить бывшего начальника и инспектора регистрационно-экзаменационного отделения ОГИБДД ОМВД за получение взятки в обмен на выдачу водительских прав в обмен на взятку. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Коми.

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CC0 / pixabay.com
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По данным следствия, с июня 2017-го по ноябрь 2018-го сотрудники ГИБДД получили 195 тысяч рублей в качестве взятки от представителя ООО "Эриэлл Нефтегазсервис".

Афера состояла в следующем: вместо человека, который должен был сдать на права, экзамены сдавало подставное лицо. Речь шла об экзамене по теории. Таким образом удалось "выдать права" 56 гражданам Узбекистана.

Деньги в размере 150 тысяч рублей сотрудники ГИБДД получили в виде наличных, а оставшиеся 45 тысяч были выданы в виде продуктов и алкоголя.

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Подозреваемые вину не признали. Возбуждено уголовное дело. Фальшивые водительские права узбекистанцев будут аннулированы в судебном порядке.

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Теги:
Узбекистанцы, ГИБДД, Россия



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