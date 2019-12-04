В РФ осудили сотрудников ГИБДД, выдававших права узбекистанцам за взятку

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. В Усинске будут судить бывшего начальника и инспектора регистрационно-экзаменационного отделения ОГИБДД ОМВД за получение взятки в обмен на выдачу водительских прав в обмен на взятку. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Коми.
По данным следствия, с июня 2017-го по ноябрь 2018-го сотрудники ГИБДД получили 195 тысяч рублей в качестве взятки от представителя ООО "Эриэлл Нефтегазсервис".
Афера состояла в следующем: вместо человека, который должен был сдать на права, экзамены сдавало подставное лицо. Речь шла об экзамене по теории. Таким образом удалось "выдать права" 56 гражданам Узбекистана.
Деньги в размере 150 тысяч рублей сотрудники ГИБДД получили в виде наличных, а оставшиеся 45 тысяч были выданы в виде продуктов и алкоголя.
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Подозреваемые вину не признали. Возбуждено уголовное дело. Фальшивые водительские права узбекистанцев будут аннулированы в судебном порядке.