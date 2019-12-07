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Автомобильные воры

В Петербурге узбекистанцы увезли своего соотечественника в лес и избили

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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По полученным из правоохранительных органов данным, возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении данного преступления были задержаны 5 человек, в том числе три гражданина Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. В Санкт-Петербурге неизвестные лица увезли узбекистанца в лес и силой заставили перевести им крупную сумму денег, сообщает МИД Узбекистана.

"Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге подтвердило распространенную в СМИ информацию о том, что 24 ноября 2019 года четверо неизвестных лиц посадили гражданина Узбекистана Ф.Х. силой в автомобиль, увезли в лес, избили и, угрожая пистолетом, заставили перевести 36 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

После этого злоумышленники привезли его к станции метро "Ломоносовская" и высадили.

По полученным из правоохранительных органов данным, возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении данного преступления были задержаны 5 человек, в том числе три гражданина Узбекистана.

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Генконсульство держит ситуацию на контроле и поддерживает постоянный контакт с соответствующими органами, которые ведут следствие по данному факту.

Консульско-правовой департамент напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Северо-западного федерального округа России (Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Республика Карелия, Республика Коми, Ленинградская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Новгородская область, Псковская область, г.Санкт-Петербург), могут в необходимых случаях обратиться в Генеральное консульство нашей страны в Санкт-Петербурге по телефону: +7-965-029-41-49.

Теги:
МИД Узбекистана, ограбление, нападение, Происшествие, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия, Россия, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан



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