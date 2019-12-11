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Драка

В Бухарской области мужчина избил студента в общежитии

ГУВД
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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Пострадавший студент был срочно доставлен в ближайшую больницу с травмами в области живота, второй мужчина задержан.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. В Бухарской области 27-летний мужчина избил ученика академического лицея, сообщает МВД Узбекистана.

"2 декабря, примерно в 19:00, в общежитии академического лицея при Бухарском медицинском институте,  Ф. Р., проживающий в махаллинском сходе граждан "Туркистон" Кагана, вследствие возникшей ссоры нанес несколько телесных повреждений в область живота проживающего в общежитии первокурсника Д. Н", - говорится в сообщении.

В результате этого пострадавший был доставлен в больницу, а Ф. Р. задержан.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело согласно части 1 статьи 104 Уголовного кодекса республики Узбекистан.

Напомним, несколько дней назад в Бухаре произошла резонансная история: смерть брата и сестры. 

Малышей сразила тяжелая вирусная инфекция, осложнившаяся тяжелой пневмонией. Рассматривался и вариант с отравлением угарным газом, однако эту версию вскоре исключили.

Теги:
студент, драка, Происшествие, Бухара, Узбекистан, Узбекистан



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